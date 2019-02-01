Alanya'da Galatasaray'a kalabalık karşılama

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda yarın Aytemiz Alanyaspor maçı için Gazipaşa - Alanya Havalimanı'na bu akşam saatlerinde özel uçakla geldi. Galatasaray kafilesine taraftarların ilgisi yoğun olurken, Teknik Direktör Fatih Terim ise havalimanı çıkışında bekleyen bedensel engelli Asıf Furkan Şahin isimli taraftarla yakından ilgilendi. Terim, Şahin’in formasını imzaladı ve hatıra fotoğrafı çektirdi. Kafile daha sonra taraftarların yaptığı tezahürat eşliğinde takım otobüsüyle Goldcity Otel'e doğru yola çıktı. Otele gelen kafileyi Goldcity Otel Yönetim Kurulu Üyesi Burak Aydoğan karşıladı. Fatih Terim burada da taraftarlarını kırmayarak formalarını imzaladı. Sarı kırmızılı takım şu saatlerde otelin tesislerinde basına kapalı son çalışmasını yaparak, yarın saat 19.00'da Bahçeşehir Okulları Stadı'nda oynanacak Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasını bekleyecek.

Güncelleme Tarihi: 01 Şubat 2019, 20:56