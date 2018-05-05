Alanya'da dev şampiyona

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü okul sporları daire başkanlığının 2017-2018 Eğitim Öğretim yılı okul sporları faaliyetinde yer alan yıldızlar Türkiye grup yüzme şampiyonasi 20 il 109 okul 127 erkek 144 kız toplam 271 sporcunun katılımıyla Alanya'nın ev sahipliğinde gerçekleşiyor. Şampiyonanın ilk günkü yarışlarında Altın Kulaçlar olimpik adayı sporcuları harika yarış çıkarttılar.
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