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Alanya'da dev şampiyona başladı

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Eurohockey C2 Salon Erkek Avrupa Şampiyonası bugün başladı

Alanya'da dev şampiyona başladı

Türkiye Hokey Federasyonu (THF) tarafından Alanya’nın ev sahipliği ile düzenlenen Eurohockey C2 Salon Erkek Avrupa Şampiyonası bugün başladı

12 Ocak 2018 Cuma 17:39
Alanya'da dev şampiyona başladı
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TÜRKİYE Hokey Federasyonu (THF) tarafından Alanya’nın ev sahipliği iledüzenlenen Eurohockey C2 Salon Erkek Avrupa Şampiyonası bugün başladı. Atatürk Spor Salonu’nda gerçekleştirilen şampiyonaya Türkiye, Hollanda, Portekiz, Ukrayna, İngiltere, Hırvatistan, İtalya ve İsveç olmak üzere 8 takım katıldı. Türkiye milli takımı ilk maçında sahaya Alanya Engelsiz Yaşam Derneği çocukları ile birlikte çıktı. Milli takımımızın Ukrayna ile olan karşılaşması 4-4 berabere son buldu. İlk gün maçlarını izleyenler arasında Türkiye Hokey Federasyonu (THF) Başkanı Sadık Karahan, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak, Alanya Belediyesi Spor Müdürü Levent Uğur, Türkiye Hokey Federasyonu Yetkilileri ve sporseverler vardı. Türkiye A Milli Takım maçları ise NTV Spor tarafından canlı yayınlanıyor. 14 Ocak Pazar günü son bulacak olan mücadelelerin ardından saat 15.00'de şampiyonanın ödül töreni yapılacak.

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Son Güncelleme: 12.01.2018 17:55
Anahtar Kelimeler:
HokeyEurohockeyTÜRKİYE Hokey FederasyonuşampiyonaAlanya
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