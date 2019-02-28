 Alanya'da dağ bisikleti yarışı heyecanı 

Tashra Tour & Justiniano Hotels MTB Cup Dağ Bisikleti yarışları, Alanya’nın ev sahipliğinde 15 ülkeden 78 sporcunun katılımı ile Alanya’da gerçekleştiriliyor

 Alanya'da dağ bisikleti yarışı heyecanı 
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3 MART Pazar gününe kadar devam edecek Dağ Bisikleti yarışının ilk gününde 4.2 kilometre zamana karşı yarışı yapıldı. Elit Kadılarda birinci Iryna Popova, ikinci Paula Gorycka ve üçüncü Kerry Macphee oldu. Elite erkeklerde ise birinci Erik Groen, ikinci Ruslan Boredskiy ve üçüncü de Dmytro Titarenko oldu. Genç kadınlarda birinci Azize Bekar olurken, ikinci Hanna Olinyk, üçüncü de Sevim Gerçek oldu. Genç erkekler kategorisinde ise birinci Hennadii Moiseiev, ikinci Kostiantun Dovhanchuk ve üçüncü Oleksandr Kurylo oldu. Master erkekler kategorisinde Nicolae-Razvan Juganaru birinci olurken, Turgay Germen ikinci ve Mustafa Şirin de üçüncü oldu.
UCI Dağ Bisikleti Noktadan Noktaya yarışında bisikletçiler 44.7 kilometre pedal çevirecek. Sporcular, 1 Mart Cuma günü 79 kilometre maraton, 2 Mart Cumartesi günü 3.1 kilometre zamana karşı yarışı ve 3 Mart Pazar günü ise 4.2 kilometre Olimpik yarışı gerçekleştirecekler.

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