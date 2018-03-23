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Alanya'da bisiklet heyecanı başladı 

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından onaylı, 2.2 sınıfında dereceli Erkekler Yol Bisiklet Yarışı 24 takım, 18 ülke ve 168 sporcunun pedal çevirmesi ile başladı

Alanya'da bisiklet heyecanı başladı 

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) tarafından onaylı, 2.2 sınıfında dereceli Erkekler Yol Bisiklet Yarışı 24 takım, 18 ülke ve 168 sporcunun pedal çevirmesi ile başladı

23 Mart 2018 Cuma 15:45
Alanya'da bisiklet heyecanı başladı 
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ALANYA'NIN ilk kez ev sahipliği yaptığı 2.2 sınıfında dereceli Erkekler Yol Bisiklet Yarışı, bugün Okurcalar Mahallesi'nde başladı. 123 kilometrelik yarış, Alanya Kalesi Deniz Feneri’nde son buldu. Yarışmada 2 saat 44 dakika 11 saniye ile Torku takımından Raileanu Christion birinci, 2 saat 44 dakika 15 saniye ile LVIV Cant takımından Budiak Anatolii ikinci ve 2 saat 44 dakika 18 saniye ile Torku takımından Onur Balkan üçüncü oldu. En iyi tırmanışta LVIV takımından Budiak Anatolii kırmızı mayonun sahibi olurken, en iyi sprint ise Torku takımından Raileanu Christion oldu ve turuncu mayoyu aldı. Genel klasmanda da Torku takımından Onur Balkan magenta mayonun sahibi oldu. 
Dereceye giren sporcular madalyalarını Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve Yarış Kordinatörü Kemal Canfedai'nin elinden aldı. Cumartesi günü saat 10.00'da İskele Şelale Önü’nden başlayacak olan 175 kilometrelik ikinci gün yarışları ise Alanya Gençlik Merkezi önünde sona erecek. Yarışın ödül töreni saat 14.30'da gerçekleştirilecek.

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UluslararasıUCITbfTürkiye Bisiklet Federasyonu
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