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Alanya'da Bisiklet Festivali sona erdi

Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali sona erdi. Festivalin son gününde Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve yüzlerce katılımcı şehir merkezinde bisiklet sürdü

SPOR 29.09.2019, 13:37
Alanya'da Bisiklet Festivali sona erdi
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ÜÇ gün boyunca gerçekleştirilen Bisiklet Festivalinin son günü Kestel Mahallesi'nde start alındı. 07 AMY 82 bisiklet plakasıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de; 300 katılımcı ile birlikte festivalde pedal çevirdi. Festival alanından başlayan etkinlik Tosmur - Yalı Taksi -Anıt -Damlataş Caddesi - İskele Caddesi ile devam etti ve Kızıl Kule önünde son buldu.

#Uluslararası Alanya Bisiklet Festivali sona
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