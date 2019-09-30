Alanya'da Bisiklet Festivali sona erdi

ÜÇ gün boyunca gerçekleştirilen Bisiklet Festivalinin son günü Kestel Mahallesi'nde start alındı. 07 AMY 82 bisiklet plakasıyla Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'de; 300 katılımcı ile birlikte festivalde pedal çevirdi. Festival alanından başlayan etkinlik Tosmur - Yalı Taksi -Anıt -Damlataş Caddesi - İskele Caddesi ile devam etti ve Kızıl Kule önünde son buldu.