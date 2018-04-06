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Alanya'da bir ilk

Türkiye Kadınlar U21 Güreş Şampiyonası, 30 ilden 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak

Alanya'da bir ilk

Türkiye Kadınlar U21 Güreş Şampiyonası, 30 ilden 200'ün üzerinde sporcunun katılımıyla Alanya Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılacak

06 Nisan 2018 Cuma 00:21
Alanya'da bir ilk
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GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Güreş Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyetinde yer alan U23 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nın bugün saat 14.00'de teknik toplantısı gerçekleştirilecek. Yarın saat 09.30'da tartı ile başlayacak olan şampiyona 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan eleme ve yarı final müsabakaları ile devam edecek. Şampiyonanın son günü olan Pazar günü ise saat 10.00'da repesaj ve final müsabakaları yapılacak. Müsabakaların ardından dereceye girenlere ödülleri dağıtılacak. 

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye KadınlarGüreş Şampiyonası
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