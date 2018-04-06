Alanya'da bir ilk

GENÇLİK ve Spor Bakanlığı Güreş Federasyonu'nun 2018 yılı faaliyetinde yer alan U23 Kadınlar Güreş Türkiye Şampiyonası'nın bugün saat 14.00'de teknik toplantısı gerçekleştirilecek. Yarın saat 09.30'da tartı ile başlayacak olan şampiyona 11.00-17.00 saatleri arasında yapılacak olan eleme ve yarı final müsabakaları ile devam edecek. Şampiyonanın son günü olan Pazar günü ise saat 10.00'da repesaj ve final müsabakaları yapılacak. Müsabakaların ardından dereceye girenlere ödülleri dağıtılacak.