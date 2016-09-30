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Alanya'da bir ilk 

Alanya'nın ilk kız futbol okulu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü tarafından hayata geçiriliyor. 8-14 yaş grubu kız futbolcu yetiştirecek olan Turuncu-Yeşilli takımın ilk hedefi ulusal liglere katılmak

Alanya'da bir ilk 

Alanya'nın ilk kız futbol okulu, Aytemiz Alanyaspor Kulübü tarafından hayata geçiriliyor. 8-14 yaş grubu kız futbolcu yetiştirecek olan Turuncu-Yeşilli takımın ilk hedefi ulusal liglere katılmak

30 Eylül 2016 Cuma 17:44
Alanya'da bir ilk 
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ALANYA'NIN ilk kız futbol okulu Aytemiz Alanyaspor Kulübü bünyesinde kuruldu. Kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu, Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün ve antrenör Eda Akar arasında yapılan anlaşmayla kurulan kız futbol okuluna ilk etapta 8-14 yaş arasındaki kız öğrenciler katılabilecek. Kız futbol okulu önümüzdeki dönemde ise ulusal liglere katılmayı amaçlıyor. Kulüp bünyesinde açılan kız futbol okulunun kayıtlarına da başlandı. Antrenör Eda Akar gözetiminde yapılacak antrenmanlar ise önümüzdeki hafta başlayacak. Kayıt yaptırmak isteyenlerin kulübe şahsen veya telefonla müracaat edebilecekleri belirtildi. 

"YOĞUN TALEP VARDI"

Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, bir süredir kadın futbol takımı kurmak için düşüncelerinin olduğunu ve bu projenin temelini kız futbol okulunu açarak attıklarını söyledi. Altyapı Derneği Başkanı Turan Görgün ise, "Alanya'da kız futbol takımı olmadığı için yoğun talep alıyorduk. Bu talebi dikkate alarak kız futbol okulu projemizi hayata geçirdik" dedi. Antrenör Eda Akar da, "Alanya ve Aytemiz Alanyaspor Kulübü'nün ilk kız futbol okulunun antrenörü olmanın heyecanını yaşıyorum. Genç öğrencilerimizle çok güzel çalışmalara imza atacağımıza inanıyorum. Futbolu seven kızlarımızı okulumuza bekliyoruz" diye konuştu.
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AlanyaIlk Kız Futbol OkuluAytemiz Alanyaspor Kulübü
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