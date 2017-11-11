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Alanya'da biatlon heyecanı başladı

Şehit Cennet Yiğit anısına gerçekleştirilen Türkiye Biatlon Şampiyonası 200 sporcunun katılımı ile Galip Dere Plajı’nda bugün başladı

Alanya'da biatlon heyecanı başladı

Şehit Cennet Yiğit anısına gerçekleştirilen Türkiye Biatlon Şampiyonası 200 sporcunun katılımı ile Galip Dere Plajı’nda bugün başladı

11 Kasım 2017 Cumartesi 16:28
Alanya'da biatlon heyecanı başladı
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TÜRKİYE Modern Pentatlon Federasyonu tarafından Alanya Belediyesi’nin ev sahipliği ile düzenlenen Türkiye Biatlon Şampiyonası’nın ilk gününde sporcular U-9, U-11, U-13, U-15 kategorilerinde yarışlarını tamamladı.

U-9 kategorisi kız sporcularda birinci Melisa Özmen, ikinci İremsu Kocaoğlu ve üçüncü Yade Dündar oldu. Erkeklerde ise birinci Abdullah Yıldırım, ikinci Tamer Dişikitli ve üçüncü Arda Meriç oldu. U-11 kategorisi kız sporcularda birinci Eda Özrodop, ikinci Ece Nisa Terman, üçüncü Ekin Kireçtepe oldu. Erkeklerde; Atakan İzgiç birinci, Murat Kocaman ikinci ve Tuğra Yüksel üçüncü oldu.

U-13 kategorisi kız sporcularda birinci Elif Varlı, ikinci Zeynep Altınbaş, üçüncü Yosun Tutum oldu. Erkeklerde; birinci Kaan Engin, ikinci Mehmet Ege Bakış, üçüncü Doruk Altınbaş oldu. U-15 kategorisi kız sporcularda birinci Bensu Bozdağ, ikinci Nil Eylül Göcek ve üçüncü Ebrar Çalışkan oldu. Erkeklerde ise Miraç Yıldırım birinci, Arda Taşbas ikinci ve Toygar Hallı üçüncü oldu.

Dereceye giren sporcular madalyalarını Türkiye Modern Pentatlon Federasyonu Başkanı Ramazan Arslantaş, Federasyon Başkan Vekili Suat Küçükbatur, Alanya Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Erdal Tamrak ve federasyon yetkililerinin elinden aldı. Şampiyona yarın saat 10.00 da U-19, U-17, Genç, Büyük Kategorilerinde devam ve ardından ödül töreni gerçekleştirilecektir.
 

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Son Güncelleme: 11.11.2017 16:36
Anahtar Kelimeler:
Galip Dere PlajıTürkiye Biatlon ŞampiyonasıŞehit Cennet YiğitSporBiatlonAlanya
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