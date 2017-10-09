Alanya'da başlayacak olan TUR 2017 tanıtıldı

WORLD Tour takviminde yer alması nedeniyle dünyanın saygın organizasyonlarından birisi olarak görülen 53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, 10 Ekim ile 15 Ekim tarihleri arasında yapılacak. Altı etaptan oluşan heyecan verici serüven boyunca bisikletçiler 1023 kilometre yol aşacaklar. Tur, 10 Ekim’de Alanya-Kemer etabıyla başladıktan sonra 11 Ekim’de Kumluca-Fethiye, 12 Ekim’de Fethiye-Marmaris, 13 Ekim’de Marmaris-Selçuk ile sürecek. 14 Ekim’de Selçuk-İzmir arasındaki 5.etaptan sonra, 15 Ekim’de İstanbul’da gerçekleşecek olan 6. etap ile son bulacak.

GECE YOLCULARI COŞTURDU

TUR 2017'nin sporcu tanıtımı ve lansmanı ise bu akşam Alanya rıhtımdaki yapay şelale önünde yapıldı. Takımların ve sporcuların tek tek tanıtıldığı programda, Türkiye'nin yakından tanıdığı ünlü müzik grubu Gece Yolcuları sahne aldı. Kendilerini izlemeye gelen hayranlarına unutulmaz dakikalar yaşatan Gece Yolcuları, yaklaşık 2 saat boyunca müzik ziyafeti çekti.

GEÇEN YIL 1 MİLYAR KİŞİ İZLEDİ

Turun en fazla ilgi çeken bölümleri 4. etapta yapılacak olan Meryem Ana tırmanışı ve 6. etapta yapılacak olan İstanbul Boğazı geçişi olacak. İstanbul etabında bisikletçiler İstanbul Park’tan başlayıp Kuzey Çevre Otoyolu’na girecekler, Boğaz’ın son incisi Yavuz Sultan Selim Köprüsü‘nden geçiş yaptıktan sonra Mahmutbey yönünden Sultanahmet‘e gelerek turu tamamlayacaklar. 4 Ekim’de Çırağan Sarayı’nda yapılan tanıtım toplantısında Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Büyükbakırcı tur ile ilgili olarak, "Geçen sene Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun yayını 485 milyon konuta ulaştı. Bunu ikiyle çarparsak 1 milyar civarında insana ulaşmışız. Bu yılki turda beklentimiz 700 bin eve girmek. Bu da 2 milyar insana ulaşmak demektir" ifadelerini kullandı.

6 GÜN NAKLEN YAYIN YAPILACAK

53. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, dünyanın önde gelen spor kanalı Eurosport tarafından naklen yayınlanacak. Ülkemizin tanıtımı açısından yararlı olmasının yanında gençlerin bisiklet sporuna özendirilmesi ve bisiklet sporunun Türkiye’de gelişmesi adına oldukça önemli bir katkı sağlayacağına inanılıyor.

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu etaplar

1. Etap – Alanya – Kemer – 176.7 km – Saat 12:25

2. Etap – Kumluca – Fethiye – 206 km – Saat 11:30

3. Etap – Fethiye – Marmaris – 128.6 km – Saat 13:30

4. Etap – Marmaris – Selçuk – 205.3 km – Saat 11:15

5. Etap – Selçuk – İzmir – 166 km – Saat 12:40

6. Etap – İstanbul – İstanbul – 143.7 km – Saat 11:20

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Eurosport ve TRT canlı yayın saatleri:

10 Ekim 2017

Eurosport 2 Saat 15.00 17.00

TRT Spor Saat 14.15 17.00

11 Ekim 2017

Eurosport 2 Saat 15.00 17.00

TRT Spor Saat 15.00 17.00

12 Ekim 2017

Eurosport 2 Saat 15.00 17.00

TRT Spor Saat 15.00 17.00

13 Ekim 2017

Eurosport 2 Saat 15.00 17.00

TRT Spor Saat 15.00 17.00

14 Ekim 2017

Eurosport 2 Saat 15.00 17.00

TRT Spor Saat 15.00 17.00

15 Ekim 2017

Eurosport 2 Saat 13.00 15.00

TRT Spor Saat 12.15 15.00

Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na katılacak Milli Takım sporcularımız:

Ahmet ÖRKEN / TUR – 1993

Nazım BAKIRCI / TUR – 1986

Ahmet AKDİLEK / TUR – 1988

Onur BALKAN / TUR – 1996

Serkan BALKAN / TUR – 1994

Ferit Can ŞAMLI / TUR – 1994

Batuhan ÖZGÜR / TUR – 1998

Muhammed ATALAY / TUR – 1989

TUR 2017'DE GİYİLECEK 4 MAYO NE ANLAMA GELİYOR:

TOUR OF TURKEY'de dört adet mayo ile şampiyonlar belirlenir.

TURKUAZ MAYO: Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Tur'unda Genel klasman lideri tarafından giyilen mayodur.

KIRMIZI MAYO: Dağ etaplarında ve tırmanma kapılarında toplanan puanlarla en iyi tırmanışçılar tarafından giyilir.

YEŞİL MAYO: Sprinter etapları ve sprint kapılarında toplanan puanlarla en iyi sprinter bisikletçisi giyer.

BEYAZ MAYO: Her etap sonunda puan kapılarında en fazla puan toplayan bisikletçi giyer. Tour Of Turkey'de bu mayoya 'Türkiye Güzellikleri' adı verilmiştir.