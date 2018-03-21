Alanya'da 'atlı okçuluk' başlıyor

ALANYA turizm çeşitlendirmesine bir katkı da Alanya Atlı Spor Kulübü’nden geldi. Alanyaspor’un iç saha maçlarını oynadığı Oba Stadyumu yanında faaliyet gösteren kulüp nisan ayında okçuluk branşını hizmete sokacak. Kulüp yetkililerinden yapılan açıklamada “Hem ata geleneği olan hem de özellikle Avrupalı turistlerin büyük ilgisini çeken binicilik sporunu okçulukla bir araya getirerek atlı okçuluk branşını Alanya’ya kazandırıyoruz. Alanya’da popüler olan, sörf, safari, rafting, oryantiring, trekking, paraşüt, bisiklet sporlarına yeni branşı da ekleyerek spor turizmine katkı sağlamak istiyoruz” dediler.

Gökbel Güreş Ağası Kerim Yılmaz, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Alanya Bölgesel Yürütme Kurulu (BYK) Başkanı Suat Çavuşoğlu ve arkadaşları da aynı zamanda mesire alanı olarak hizmet veren Alanya Atlı Spor Kulübü’nde mangal keyfi yaptı. Özellikle çocuklu ailelerin büyük ilgi gösterdiği binicilik okulunda Güreş Ağası Yılmaz at binerek bu konudaki hünerlerini sergiledi.

