 'Alanya'da 1-1 GS için iyi sonuç'

ALANYALI eski FIFA kokartlı hakem ve eski Merkez Hakem Kurulu Başkanı Kuddusi Müftüoğlu, spor yorumcusu olduğu haber kanalı CNN Türk'te, 1-1 berabere biten Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçına ilişkin "Galatasaray için iyi bir sonuç" dedi. Aynı zamanda Finlandiya'nın Alanya Fahri Konsolosu olan Kuddusi Müftüoğlu, futbolun usta isimleri gazeteciler Fuat Akdağ, Tayfun Bayındır ve Serdar Ali Çelikler’in hazırlayıp sundukları 'Pazar Akşamı Futbol' adlı programda Alanyaspor, Teknik Direktör Sergen Yalçın ve futbolculardan övgü dolu sözlerle bahsetti.

'MAÇIN KAZANANI SERGEN YALÇIN'

Pazar geceleri 23.00’ten itibaren CNN Türk’te ekranlara gelen ve izlenme rekorları kıran 'Pazar Akşamı Futbol'da Alanyaspor-GS maçına ilişkin ilk yorumu yapan Müftüoğlu "1-1, Galatasaray için iyi bir sonuç. Bu maçın kazananı Sergen Yalçın" dedi.Sergen Yalçın'ın Alanya'ya gelişinin ardından futbol aklıyla Alanyaspor'da ortaya koyduğu değişimi gördüğünü söyleyen Müftüoğlu "Alanyaspor bu maçta favori değildi ancak izleyen herkese göre kazanan Alanyaspor oldu. Alanyaspor bu maçta bariz üstün olan taraftı. Galatasaray, ilk 45 dakikada kendi sahasından çıkamadı. Galatasaray'ın kendi bölgesinden top çıkaramamasının en önemli nedeni Sergen Yalçın'ın tercihleriydi. Sergen Yalçın, tercihleriyle pas trafiğini kilitledi ve doğal olarak ilk 45 dakikada neredeyse GS forvetlerine pozisyon gelmedi. 30. dakika ile 45. dakika arasında Alanyaspor çok önemli pozisyonları kaçırdı. İkinci yarının ilk 15 dakikasında GS adına Belhanda faktörü vardı.

'SERGEN YALÇIN EN İYİLERDEN BİRİ'

Ancak 60. dakikanın başından itibaren Alanyaspor üstünlüğü yeniden ele aldı. Alanyaspor, komple bir takım olma yolunda ilerliyor. 6 maçtır yenilmiyor. Alanyasporlu Efecan ve Lucas maçın en iyileriydi. Sergen Yalçın, teknik direktörlük konusunda bence Süper Lig'in en iyilerinden biri. Bu performansı devam ederse Beşiktaş için de düşünülebilir" şeklinde konuştu.