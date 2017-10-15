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Alanya Belediyespor şov yaptı

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyesi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ağırladığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı

Alanya Belediyespor şov yaptı

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyesi, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ağırladığı Eskişehir Anadolu Üniversitesi'ni 3-0 mağlup ederek ligdeki ikinci galibiyetini aldı

15 Ekim 2017 Pazar 23:02
Alanya Belediyespor şov yaptı
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KENDİ evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-0 yenerek 2.4 olan puanını 5.4'e yükseltti. Salona son derece iddialı çıkan kırmızı beyazlı temsilcimiz ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19, üçüncü ve son seti ise 27-25’lik skorlarla kazandı. Sergilediği performansla da göz dolduran Alanya Belediyesporlu voleybolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, takımın maç boyunca son derece iyi bir performans sergilediğini ve seyircilerin çok keyifli bir maç izleme olanağı bulduğunu söyledi. 
Erken, teknik kadroya ve destek veren taraftarlara da teşekkür etti. Antrenör Serdar Esen ise "Bu maçı kazanmayı çok istedik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" dedi. 

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Anahtar Kelimeler:
Erkekler VoleybolAlanya Belediyespor
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