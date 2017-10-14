Alanya Belediyespor şov yaptı 3-0

BUGÜN kendi evinde Eskişehir Anadolu Üniversitesi’ni ağırlayan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, rakibini 3-0 yenerek 2.4 olan puanını 5.4'e yükseltti. Salona son derece iddialı çıkan kırmızı beyazlı temsilcimiz ilk seti 25-20, ikinci seti 25-19, üçüncü ve son seti ise 27-25’lik skorlarla kazandı. Sergilediği performansla da göz dolduran Alanya Belediyesporlu voleybolcular, maç sonunda büyük sevinç yaşadı. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, takımın maç boyunca son derece iyi bir performans sergilediğini ve seyircilerin çok keyifli bir maç izleme olanağı bulduğunu söyledi.

Erken, teknik kadroyu ve destek veren taraftarlara da teşekkür etti.

Antrenör Serdar Esen ise, "Bu maçı kazanmayı çok istedik. Bunu başardığımız için çok mutluyuz" dedi.