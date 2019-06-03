Alanya Belediyespor Portekiz'de 2'de 2 yaptı 

PORTEKİZ'İN Nazare kentinde dün başlayan Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvada Alanya ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Alanya Belediyespor Plaj Futbol Takımı, dün karşılaştığı Almanya Şampiyonu Rostock Robben'i 7-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Kırmızı beyazlılar bugün de Belçika Şampiyonu Waterloo ile karşılaştı. Rakibini farklı 10-4 gibi farklı bir skorla mağlup eden Alanya Belediyespor hem rakiplerine gözdağı verdi hem de 2'de 2 yapma başarısı gösterdi. Temsilcimizin golleri ise Dejan Stankovic (3), Cem Keskin (3), Adil Müftüoğlu (2), Kuman Santiso ve Brendo'dan geldi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 15:21