Alanya Belediyespor Portekiz'de 2'de 2 yaptı 

Şampiyon Kulüpler Kupası'nda Alanya'yı temsil eden Alanya Belediyespor Plaj Futbol Takımı, Almanya Şampiyonu Rostock Robben'in ardından bugün de Belçika Şampiyonu Waterloo takımını 10-4 yenerek şov yaptı 

Alanya Belediyespor Portekiz'de 2'de 2 yaptı 
banner404

PORTEKİZ'İN Nazare kentinde dün başlayan Plaj Futbolu Şampiyon Kulüpler Kupası'nda heyecan tüm hızıyla sürüyor. Turnuvada Alanya ve Türkiye'yi başarıyla temsil eden Alanya Belediyespor Plaj Futbol Takımı, dün karşılaştığı Almanya Şampiyonu Rostock Robben'i 7-2 mağlup ederek turnuvaya iyi bir başlangıç yapmıştı. Kırmızı beyazlılar bugün de Belçika Şampiyonu Waterloo ile karşılaştı. Rakibini farklı 10-4 gibi farklı bir skorla mağlup eden Alanya Belediyespor hem rakiplerine gözdağı verdi hem de 2'de 2 yapma başarısı gösterdi. Temsilcimizin golleri ise Dejan Stankovic (3), Cem Keskin (3), Adil Müftüoğlu (2), Kuman Santiso ve Brendo'dan geldi.

Güncelleme Tarihi: 03 Haziran 2019, 15:21
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
ALTSO huzurevinde
ALTSO huzurevinde
  1. Alanya

banner516

banner470

banner452

banner449

banner481

banner472

banner479