Alanya Belediyespor kritik virajda

LİGDE şu ana kadar 6 maçta 4 galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 7. hafta mücadelesinde grubun güçlü ekibi TFL Altekma ile karşı karşıya gelecek. İzmir Vestel Venüs Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Akdeniz ekibi için play off yolunda büyük önem taşıyor. Alanya Belediyespor, bu sezon kendi sahasında yenilgisi bulunmayan TFL Altekma karşılaşmasından puanla ayrılmayı amaçlıyor.

Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu 6. Hafta

Tofaşspor 0-3 TFL Altekma

Düzce Bld. 2-3 Bursa BŞB

Anadolu Üniv. 3-1 Anadolu Üniv.

İstanbul BBSK 0-3 Beşiktaş

Bornova A.L. 1-3 Milas Bld.

Konya BŞB 0-3 Bigadiç Bld.

Seydişehir Bld. 0-3 Eğirdir Elma

Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu 7. Hafta

10 Kasım Cumartesi

14:00 Bigadiç Bld. - İstanbul BBSK

14:30 Bursa BŞB - Konya BŞB

15:00 TFL Altekma - Alanya Bld.

17:30 Beşiktaş - Bornova A.L.

19:30 Tofaşspor - Düzce Bld.