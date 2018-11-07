Alanya Belediyespor kritik virajda

LİGDE şu ana kadar 6 maçta 4 galibiyet elde eden kırmızı-beyazlılar, 7. hafta mücadelesinde grubun güçlü ekibi TFL Altekma ile karşı karşıya gelecek. İzmir Vestel Venüs Spor Salonu'nda oynanacak mücadele Akdeniz ekibi için play off yolunda büyük önem taşıyor. Alanya Belediyespor, bu sezon kendi sahasında yenilgisi bulunmayan TFL Altekma karşılaşmasından puanla ayrılmayı amaçlıyor.
Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu 6. Hafta
Tofaşspor 0-3 TFL Altekma
Düzce Bld. 2-3 Bursa BŞB
Anadolu Üniv. 3-1 Anadolu Üniv.
İstanbul BBSK 0-3 Beşiktaş
Bornova A.L. 1-3 Milas Bld.
Konya BŞB 0-3 Bigadiç Bld.
Seydişehir Bld. 0-3 Eğirdir Elma
Voleybol Erkekler 1. Ligi A Grubu 7. Hafta
10 Kasım Cumartesi
14:00 Bigadiç Bld. - İstanbul BBSK
14:30 Bursa BŞB - Konya BŞB
15:00 TFL Altekma - Alanya Bld.
17:30 Beşiktaş - Bornova A.L.
19:30 Tofaşspor - Düzce Bld.