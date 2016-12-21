Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Alanya Belediyespor gururlandırdı

Antalya Kervansaray Otel'de yapılan Avrupa EMF Muaythai Cup Şampiyonası'na katılan Alanya Belediyespor, turnuvada iki Avrupa ikinciliği, 1 de Avrupa üçüncülüğü elde etti

Alanya Belediyespor gururlandırdı

Antalya Kervansaray Otel'de yapılan Avrupa EMF Muaythai Cup Şampiyonası'na katılan Alanya Belediyespor, turnuvada iki Avrupa ikinciliği, 1 de Avrupa üçüncülüğü elde etti

21 Aralık 2016 Çarşamba 21:36
Alanya Belediyespor gururlandırdı
banner404
16 ülkeden 253 sporcunun katıldığı müsabakaya 3 sporcu ile katılan Alanya Belediyespor, Avrupa EMF Muaythai Cup Şampiyonası'na damgasını vurdu. Milli Takım adına dövüşen Mehmet Gökalp +91 kg'da Avrupa ikincisi, Yıldız Kızlar kategorisinde 60 kg'da Arife Gamze Temel Avrupa ikincisi ve Minik Erkekler 36 kg’da Harun Siner Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa EMF Muaythai Cup Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları ve teknik heyeti kutlayan Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken "Sporcularımız mücadeleye Türkiye’yi temsilen katıldı. 253 sporcu içerisinde 2 Avrupa ikinciliği ve bir Avrupa üçüncülüğü alarak çok iyi bir performans sergilediler. Sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
Antalya Kervansaray OtelAvrupa EMF Muaythai Cup Şampiyonası
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Golf heyecanı sona erdi
Golf heyecanı sona erdi
BAL'da şampiyon Serik
BAL'da şampiyon Serik
Bahçeşehir yine şampiyon
Bahçeşehir yine şampiyon

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim