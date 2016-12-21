Alanya Belediyespor gururlandırdı

Antalya Kervansaray Otel'de yapılan Avrupa EMF Muaythai Cup Şampiyonası'na katılan Alanya Belediyespor, turnuvada iki Avrupa ikinciliği, 1 de Avrupa üçüncülüğü elde etti

16 ülkeden 253 sporcunun katıldığı müsabakaya 3 sporcu ile katılan Alanya Belediyespor, Avrupa EMF Muaythai Cup Şampiyonası'na damgasını vurdu. Milli Takım adına dövüşen Mehmet Gökalp +91 kg'da Avrupa ikincisi, Yıldız Kızlar kategorisinde 60 kg'da Arife Gamze Temel Avrupa ikincisi ve Minik Erkekler 36 kg’da Harun Siner Avrupa üçüncüsü oldu. Avrupa EMF Muaythai Cup Şampiyonası'nda dereceye giren sporcuları ve teknik heyeti kutlayan Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken "Sporcularımız mücadeleye Türkiye’yi temsilen katıldı. 253 sporcu içerisinde 2 Avrupa ikinciliği ve bir Avrupa üçüncülüğü alarak çok iyi bir performans sergilediler. Sporcularımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.