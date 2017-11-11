Alanya Belediyespor evinde namağlup 3-0

KIRMIZI beyazlı takım, bu galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Puanını 10.734'e yükselten Alanya Belediyespor, haftaya ise deplasmanda liderle karşılaşacak. Taraftarların da desteği ile galip geldiklerini söyleyen Alanya Belediyespor Antrenörü Serdar Esen, "Kendi sahamızda oynadığımız 4. maçımızı da kazandık ancak hiç deplasman galibiyeti alamadık. Bunun da bir çaresine bakacağız. Tüm oyuncularımı bu güzel galibiyetten dolayı kutlarım" dedi.