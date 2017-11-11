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Alanya Belediyespor evinde namağlup 3-0

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Akdeniz Bölgesi'ni temsil eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün sahasında ağırladığı TVF Spor Lisesi'ni 3-0'la geçti

Alanya Belediyespor evinde namağlup 3-0

Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde Akdeniz Bölgesi'ni temsil eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bugün sahasında ağırladığı TVF Spor Lisesi'ni 3-0'la geçti

11 Kasım 2017 Cumartesi 17:22
Alanya Belediyespor evinde namağlup 3-0
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KIRMIZI beyazlı takım, bu galibiyetle evindeki yenilmezlik serisini sürdürdü. Puanını 10.734'e yükselten Alanya Belediyespor, haftaya ise deplasmanda liderle karşılaşacak. Taraftarların da desteği ile galip geldiklerini söyleyen Alanya Belediyespor Antrenörü Serdar Esen, "Kendi sahamızda oynadığımız 4. maçımızı da kazandık ancak hiç deplasman galibiyeti alamadık. Bunun da bir çaresine bakacağız. Tüm oyuncularımı bu güzel galibiyetten dolayı kutlarım" dedi.

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Erkekler Voleybol 1. LigiAkdeniz BölgesiAlanya BelediyesporERKEK VOLEYBOL TAKIMI
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