Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı güçlendi

Bu sezon 2. Lig'de mücadele edecek olan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, tecrübeli pasör Ahmet Uğur Solmaz ile anlaştı

SÜPER Lig tecrübesi de olan Ahmet Uğur Solmaz, geçtiğimiz sezon Isparta Eğirdir Elmaspor'un lige çıkmasında başrolü oynayan oyunculardan biriydi. Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı ile sözleşme imzalayan Solmaz, "Alanya Belediyespor ile bir üst lige çıkacağımıza eminim" dedi.

Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken ise, "Genç kadromuzun arasına böyle tecrübeli bir sporcuyu katmak bizleri çok mutlu etti. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Kulübümüz için hayırlı olsun" şeklinde konuşarak hedeflerinin bir üst lig olduğunu vurguladı.