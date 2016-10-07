Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı güçlendi

Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken ise, "Genç kadromuzun arasına böyle tecrübeli bir sporcuyu katmak bizleri çok mutlu etti. Başarılı olacaklarına inanıyorum. Kulübümüz için hayırlı olsun" şeklinde konuşarak hedeflerinin bir üst lig olduğunu vurguladı.
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