Alanya Belediyespor doludizgin

TÜRKİYE Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, bu yıl ligde fırtınalar estirmeye devam ediyor. Geride kalan 7 haftada 5 galibiyet alan ve puan cetvelinde 5. sırada bulunan temsilcimiz, bugün 75. Yıl Spor Salonu'nda konuk ettiği Elmaspor'u da 3-0'la geçti. İlk seti 25-23 alan Alanya Belediyespor, uzatmaya giden ikinci seti ise 30-28 kazandı. Son sette rakibine yine şans tanımayan kırmızı beyazlılar, bu seti de 25-21 kazanarak 3-0'lık üstünlük sağladı. Aldığı bu galibiyetle 4. sıraya yükselen temsilcimiz, şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı. Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, galibiyet alan takımı kutladı. Başkan Erken, "Bugün çok güzel bir galibiyet aldık. 8'de 6 yaparak 4. sıraya yükselen oyuncularımızı ve antrenörlerimizi kutluyorum. Bugün maça gelerek destek veren tüm taraftarlarımıza da teşekkür ediyorum" dedi.