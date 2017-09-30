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Alanya Belediyespor'dan hızlı giriş

Alanya takımlarının yenik durumdan gelerek maç kazanma furyasına Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı da katıldı. Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'ndeki temsilcimiz ligin ilk maçında ağırladığı Eser Spor'u 2-1 geriden gelerek 3-2 mağlup etti

Alanya Belediyespor'dan hızlı giriş

Alanya takımlarının yenik durumdan gelerek maç kazanma furyasına Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı da katıldı. Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'ndeki temsilcimiz ligin ilk maçında ağırladığı Eser Spor'u 2-1 geriden gelerek 3-2 mağlup etti

30 Eylül 2017 Cumartesi 18:06
Alanya Belediyespor'dan hızlı giriş
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AYTEMİZ Alanyaspor'un 3-0 geriden gelerek 4-3 kazandığı Trabzonspor zaferi ve Alanyaspor Plaj Futbol Takımı'nın 4-3 geriden gelerek 5-4 kazandığı Plaj Futbolu Türkiye Şampiyonluğu'ndan sonra bir geri dönüş hikayesi de bugün yaşandı. Bu yıl ilk kez mücadele ettiği Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ilk maçına bugün çıkan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda ağırladığı ligin favori ve yüksek bütçeli ekiplerinden Eser Spor'u 3-2 mağlup ederek lige galibiyetle başladı. Maça kötü başlayan ve 3 set sonunda 2-1 geride olan kırmızı beyazlılar, muhteşem bir geri dönüşe imza atarak mücadele sonunda sahadan 3-2 galip ayrıldılar. 

"DAHA İYİ OLACAĞIZ"
Lige galibiyetle başladıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen antrenör Serdar Esen, "Lige yeni çıkmış bir takımın sezona galibiyetle başlaması özgüven verici bir durum. Mütevazı kadromuzla bu lige renk katacağımızı düşünüyorum. Bugün 2-1 geriye düştüğümüzde bile inancımızı yitirmedik. Hızlı bir reaksiyon göstererek taraftarlarımızın da desteği ile galip geldik. Tüm oyuncularımı kutluyorum" dedi. Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken de, "Baştan sona güzel bir mücadele oldu. Bu galibiyeti tüm Alanya halkına armağan ediyorum. Alanya Belediyespor olarak daha iyi olacağız ve başarılar elde edeceğiz" dedi.Ferrari’den çocuklara büyük destek

Ferrari, 70'inci yıl dönümü kapsamında Fiorano'daki test pistindeki açık arttırmada, 8,3 milyon euroya satılan LaFerrari Aperta modelinden elde ettiği geliri, uluslararası yardım kuruluşu “Save the Children”a bağışladı

Bu yıl kuruluşunun 70'inci yılını kutlayan İtalyan markası Ferrari, yeni yaşı kapsamında Fiorano'daki test pistinde gerçekleştirilen açık artırma ile yeni bir dünya rekoruna daha imza attı. Yapılan açık artırmada tam 8,3 milyon euroya satılan Ferrari’nin hibrit süper spor üstü açık modeli LaFerrari Aperta'dan elde edilen tüm gelir “Save The Children” isimli derneğe bağışlandı. Dünyanın 120 farklı ülkesinde ihtiyaç sahibi çocukların yaşam koşullarını iyileştirmek adına çalışan uluslararası yardım kuruluşu açık artırmada elde edilen bu geliri özellikle Asya ve Afrika'daki eğitim projelerinde değerlendireceğini belirtti. Ferrari, geçtiğimiz yıl Orta İtalya'daki deprem mağdurları için Daytona’da gerçekleştirilen açık artırmada 7 milyon dolara satılan LaFerrari ile de başka bir rekora imza atmıştı.
Fiorano'da geçtiğimiz günlerde gerçekleşen etkinlikte LaFerrari Aperta dışında ayrıca, California 250 GT SWB 7,9 milyon euroya, 1958 model 250 GT Cabriolet Series-I 4,7 milyon euroya, Japonya'da bir samanlıkta bulunan 365 GTB/4 modeli de 1,8 milyon euroya satıldı. 

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