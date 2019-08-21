Alanya Belediyespor'dan Fenerbahçe'ye

ALANYA Belediyespor'un büyük takımlara olan son transferi antrenör Ulaş Ulusoy oldu. Uzun yıllardır Alanya Belediyespor'da antrenör olarak görev yapan Ulaş Ulusoy, Fenerbahçe Spor Kulübü'nden gelen davet üzerine sarı lacivertli takımın altyapısına antrenör olarak transfer oldu. Bilindiği üzere Belediyespor geçen yıl altyapısında yetiştirdiği Ege Berke Çevik'i Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip TFF 1. Lig takımlarından Altınorduspor'a transfer etmişti.

ULUSOY TEŞEKKÜR ETTİ

Başarılı antrenör Ulaş Ulusoy, dün önce Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i, ardından Belediyespor Başkanı Mehmet Erken'i ziyaret ederek teşekkür etti. Ulusoy, "Uzun yıllar görev yaptığım Alanya Belediyespor'da edindiğim birikim ve tecrübeler sayesinde Fenerbahçe Spor Kulübü'ne transfer olmaktan onur duydum. Kulüpte çalıştığım zaman zarfı boyunca bana sunulan şartlardan ve gösterilen özveri için başta Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e, kulüp başkanım Mehmet Erken'e ve ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Hedefim daha iyi mecralarda bulunarak Türk futboluna hizmet etmek" dedi.

ERKEN: "GURUR DUYDUK"

Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, Ulaş Ulusoy'un kendileri için gurur kaynağı olduğunu söyledi. Erken, "Başarılı antrenörümüz Ulaş Ulusoy'u Türkiye'nin en iyi takımlarından Fenerbahçe'ye transfer etmekten dolayı son derece mutluyuz. Altyapıda koyduğumuz hedeflerin meyvelerini alıyoruz" dedi.