Alanya Belediyespor'dan farklı başlangıç 0-3

LİGİN ilk yarısı Alanya'da oynanan maçta rakibini 3-2 mağlup eden kırmızı beyazlılar, deplasmanda da 3-0 galip gelerek her iki mücadelede de Eserspor'u yenmeyi başardı. İlk deplasman galibiyetini elde ettikleri için mutlu olduğunu söyleyen Alanya Belediyespor Antrenörü Serdar Esen, "İyi başladığımız mücadelede rakibimizi 25-20, 25-21 ve 25-16'lık setlerle yenmeyi başardık. Tüm oyuncularımızı kutluyorum. Bu galibiyet Alanya halkına armağanımız olsun" dedi.
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