Alanya Belediyespor bu kez kazandı

DÜN İzmir Saint Josef Koleji ile kendi evinde mücadele eden ve salona "kazanacağız" parolasıyla giren Akdeniz temsilcimiz rakibini 3-0 mağlup etti. Ligin 6.haftasındaki galibiyeti bundan sonraki haftalarda da devam ettireceklerini söyleyen Alanya Belediyespor Kulübü Başkanı Mehmet Erken, haftasonu son derece güzel bir maç ortaya çıkaran takımı, takım antrenörü ve teknik heyeti tebrik etti.