Alanya Belediyespor başarıyla döndü

AYDIN'IN Didim ilçesinde 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Didim Triatlonu ve Aquatlonu Türkiye Şampiyonası'na katılan Alanya Belediyespor Triatlon Takımı, yine başarılı sonuçlar elde ederek hepimizi gururlandırdı. Kırmızı beyazlı takımın minik kızlar A kategorisinde İlkben Almila Sarıtaş birinci, minik kızlar B kategorisinde Havin Duman birinci, minik erkek B kategorisinde Andrey Yerofeyev ikinci, yıldız erkekler kategorisinde Alper Özdemir ikinci, Rasim Bayrak dördüncü ve Mehmet Can Gülerdağ beşinci oldu. Toplamda 4 kez kürsü gören Alanya Belediyesporlu triatloncular, Alanya'ya büyük bir gurur yaşatmış oldular.