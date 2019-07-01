Alanya Belediyespor başarıyla döndü

Didim Triatlonu ve Aquatlonu Türkiye Şampiyonası yarışlarına katılan Alanya Belediyespor Triatlon Takımı, toplamda 4 kez kürsü görerek büyük bir başarıya imza attı

Alanya Belediyespor başarıyla döndü
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AYDIN'IN Didim ilçesinde 29-30 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen Didim Triatlonu ve Aquatlonu Türkiye Şampiyonası'na katılan Alanya Belediyespor Triatlon Takımı, yine başarılı sonuçlar elde ederek hepimizi gururlandırdı. Kırmızı beyazlı takımın minik kızlar A kategorisinde İlkben Almila Sarıtaş birinci, minik kızlar B kategorisinde Havin Duman birinci, minik erkek B kategorisinde Andrey Yerofeyev ikinci, yıldız erkekler kategorisinde Alper Özdemir ikinci, Rasim Bayrak dördüncü ve Mehmet Can Gülerdağ beşinci oldu. Toplamda 4 kez kürsü gören Alanya Belediyesporlu triatloncular, Alanya'ya büyük bir gurur yaşatmış oldular. 

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