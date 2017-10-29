Alanya Belediyespor 3'te 3 yaptı

RAKİBİNİ 3-2 yenen Alanya Belediyespor, kendi sahasında çıktığı maçların tümünü alarak 3'te 3 yaptı. Kırmızı beyazlılar bu maçta aldığı 2 puanla puanını 7.435'e çıkardı.

Salondan 1 puanla ayrılan Eğridir Elmaspor'un ise puanı 4.150 oldu.

Seyirci faktörünün takımın performansını çok yakından etkilediğini söyleyen antrenörü Serdar Esen, "Kendi evimizde gösterdiğimiz başarıyı deplasmanda gösteremiyoruz. Bu sorunu da yakın zamanda aşacağız. Seyirci faktörünün olumlu etkisini bu hafta da gördük. Salona gelerek güç veren herkese teşekkür ederiz" dedi.

