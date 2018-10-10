Alanya Belediyesi’nin spor merkezine yoğun ilgi

ALANYA Belediyesi’nin Tosmur Hizmet Binası’nda hizmete açtığı Spor Merkezi yoğun ilgi görüyor. Aynı binada bulunan Diyetisyenlik Birimi ile koordineli hizmet veren Spor Merkezi’nde uzman 2 spor hocası eşliğinde devam eden kurslara, her yaştan bayanlar katılabiliyor. Modern spor aletleriyle yapılan fitness ve pilatese devam eden bayanlar Belediyenin bu hizmetinden memnun olduklarını belirttiler.

Alanya’da yaşayan bayanlara verilen pilates ve fitnessin çok özel bir hizmet olduğunu belirten Pilates Eğitmeni Aynur Moradi, “Haftada 6 gün olmak üzere Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri bir grup, Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri bir diğer gruba hizmet veriyoruz. Haftanın 6 günü olan kurslarımız sabah saat 09.00 ile akşam 20.30 saatleri arasında devam ediyor. Spor merkezimize olan ilgi bir hayli fazla. İsteyen her bayan spor merkezimize kayıt yaptırarak kurslarımıza katılabilir” dedi.



Yücel: “Sağlıklı yaşam için spor şart”

Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Tosmur Ek Hizmet binamıza açtığımız spor merkezimize kısa sürede ilgi arttı. Belediyemizin yine aynı binada devam eden diyetisyenlik hizmetinden faydalanan vatandaşlarımız ve özel çocuklarımız spor merkezinde, fitness ve pilates dallarında uzman 2 görevli eşliğinde spor yapabilirler. Sağlıklı yaşam için spor şart” diye konuştu.