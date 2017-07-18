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Alanya Belediye Başkanı Yücel'den Konaklıspor'a destek sözü 

Konaklıspor Kulüp Başkanı Mehmet Şerbetçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti

Alanya Belediye Başkanı Yücel'den Konaklıspor'a destek sözü 

Konaklıspor Kulüp Başkanı Mehmet Şerbetçioğlu ve yönetim kurulu üyeleri, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaret etti

18 Temmuz 2017 Salı 17:24
Alanya Belediye Başkanı Yücel'den Konaklıspor'a destek sözü 
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ANTALYA Süper Amatör Küme'de mücadele eden Konaklıspor Kulübü'nün çalışmaları ile ilgili fikir alışverişinde bulunulan görüşmede, Adem Murat Yücel bu sezon Konaklıspor'a tam destek vereceklerini söyledi. Yücel, "Konaklıspor'a bugüne kadar destek olduk ancak bundan sonra daha çok destek olacağız. Konaklıspor’un da bu sezon Payallar ve Kestelspor kadar iddialı olacağını düşünüyorum. Bu sezon Konaklıspor'un BAL Ligi'ne çıkacağına olan inancım tam. Başarı için her zaman arkanızdayım" dedi.
Konaklıspor Kulüp Başkanı Mehmet Şerbetçioğlu ise Süper Amatör Lig'de bu sene üç takımın yer alacağını ve ligin çok heyecanlı yaşanacağını belirterek, "Konaklıspor bugüne kadar hep orta sıralarda mütevazi bir takım olarak mücadele etti. Bu yıl hedeflerimizi yükseklere taşıdık. Konaklıspor bu sezon çok can yakacak. Alanya Belediye Başkanımız Adem Murat Yücel'e verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ederiz" dedi. Başkan Yücel ayrıca, Konaklı Stadyumu'nda tadilat çalışması da yapacaklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 18.07.2017 17:35
Anahtar Kelimeler:
Adem Murat YücelAlanya Belediye BaşkanıKonaklısporMehmet ŞerbetçioğluAntalya
Yorumlar
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konaklı 2017-07-18 17:48:45

konaklı spor a destek olacağına konaklıdaki yolsuzlukların önüne geçsin sayın başkan.yeter bize başka birşey istemeyiz ( barakalara son)

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