Alanya Beach Soccer Cup'da şampiyon Lokomotiv BSC

ALANYA Belediyesi ve Flick Organizasyonu tarafından Galip Dere Plajı’nda düzenlenen ve üç gün boyunca TRT Spor tarafından canlı yayınlanan maçlar bugün sona erdi. Günün ilk karşılaşması Alanya Belediyespor ve Lokomotiv BSC arasında gerçekleşti. Lokomotiv BSC 8-3 galip gelen takım oldu. Gollerini 15 numaralı formasıyla Krutikov, 18 numaralı formasıyla Safronov, 5 numaralı formasıyla Nikonorov (2), 11 numaralı formasıyla Fedorov, 2 numaralı formasıyla Mamadiev, 10 numaralı formasıyla Kryshanov attı. Alanya Belediyespor’un gollerini ise 10 numaralı formasıyla Adil Müftüoğlu, 11 numaralı formasıyla Semih Türkmen ve 14 numaralı formasıyla Seyit Süer kaydetti.

Günün ikinci maç ise Sporting Clube de Portugal ile Levante Ud takımı arasında yapıldı. 4-3 Sporting Clube de Portugal galip geldi. Takım gollerini 7 numaralı formasıyla Madjer, 9 numaralı formasıyla Coimbra (2), 11 numaralı formasıyla Ricardinho attı. Levante Ud takımında 8 numaralı formasıyla Pajon, 6 numaralı formasıyla Edu Suarez ve 14 numaralı formasıyla Domi kaydetti.

Alanya da uluslararası düzenlenen ilk plaj futbolunda şampiyon Lokomotiv BSC takımı olurken; Sporting Clube de Portugal ikinci ve Levante Ud takımı üçüncü oldu. Turnuvanın en iyi kalecisi 13 numaralı formasıyla Levante Ud takımından Eliott, gol kralı Lokomotiv Bsc takımından 5 numaralı formasıyla Nikonorov ve en iyi oyuncu Lokomotiv BSC takımından 11 numaralı formasıyla Federov oldu. Turnuva şampiyonu kupa ve madalyalarını Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel ve FIFA Plaj Futbolu Sorumlusu Gabino Renales’in elinden aldılar.

Güncelleme Tarihi: 07 Ekim 2018, 19:06