Alanya Beach Soccer Cup 2018 için geri sayım

Alanya Beach Soccer Cup 2018 Plaj Futbolu heyecanı, 5-7 Ekim tarihleri arasında Alanya Galip Dere Plajı'nda yapılacak

Alanya Beach Soccer Cup 2018 için geri sayım
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ALANYA'DA ilk kez düzenlenen uluslararası organizasyonda, Türkiye'den Alanya Belediyespor, Rusya'dan Lokomotiv, Portekiz'den Sporting Portugal ve İspanya'dan Levante takımları mücadele edecek. Gelecek yıllarda Avrupa Şampiyonası'nı Alanya'ya getirebilmek için önemli olan organizasyonu, TRT Spor canlı olarak ekranlara getirecek. FIFA'ya ait olan www.beachsoccer.com sitesi de maçları tüm dünyaya canlı olarak yayınlayacak. Ayrıca Portekiz ve Rusya'nın özel televizyonları da müsabakaları canlı olarak ülkelerinde yayınlayacak.

İŞTE TURNUVA PROGRAMI 

5 Ekim Cuma
15.00 - Lokomotiv - Sporting Portugal
16.45 - Levante - Alanya Belediyespor

6 Ekim Cumartesi
15.00 - Lokomotiv - Levante
16.45 - Alanya Belediyespor - Sporting Portugal 

7 Ekim Pazar
15.00 - Sporting Portugal - Levante
16.45 - Alanya Belediyespor - Lokomotiv 

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 21:30
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