Alanya Beach Soccer Cup 2018 için geri sayım

ALANYA'DA ilk kez düzenlenen uluslararası organizasyonda, Türkiye'den Alanya Belediyespor, Rusya'dan Lokomotiv, Portekiz'den Sporting Portugal ve İspanya'dan Levante takımları mücadele edecek. Gelecek yıllarda Avrupa Şampiyonası'nı Alanya'ya getirebilmek için önemli olan organizasyonu, TRT Spor canlı olarak ekranlara getirecek. FIFA'ya ait olan www.beachsoccer.com sitesi de maçları tüm dünyaya canlı olarak yayınlayacak. Ayrıca Portekiz ve Rusya'nın özel televizyonları da müsabakaları canlı olarak ülkelerinde yayınlayacak.

İŞTE TURNUVA PROGRAMI

5 Ekim Cuma

15.00 - Lokomotiv - Sporting Portugal

16.45 - Levante - Alanya Belediyespor

6 Ekim Cumartesi

15.00 - Lokomotiv - Levante

16.45 - Alanya Belediyespor - Sporting Portugal

7 Ekim Pazar

15.00 - Sporting Portugal - Levante

16.45 - Alanya Belediyespor - Lokomotiv

Güncelleme Tarihi: 28 Eylül 2018, 21:30