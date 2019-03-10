ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi işbirliği ile Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen yarışlarda yarı maratonda 72, halk koşusu 5 kilometrede 168 ve 2 kilometrede 48 sporcu mücadele etti. Yarı maratonda mücadele eden Natalia Gyurten 1 saat 27 dakika 54 saniye ile birinci, Berfin Boduc 1 saat 53 dakika 38 saniye ile ikinci ve Hande Nilay Falay 2 saat 15 dakika 50 saniye ile üçüncü oldu. Erkeklerde Hasan Turgut 1 saat 12 dakika 55 saniye ile birinci, Levent Kuva 1 saat 18 dakika ile ikinci, Yusuf Aslan 1 saat 20 dakika 9 dakika ile üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Aydın Özbaş ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri verdi.
Alanya Atatürk'e koştu
'Atatürk’e Koşalım, Atatürk’le Koşalım' sloganı ile düzenlenen 19. Alanya Atatürk Yarı Maratonu ve Alanya Halk Koşusu, 300’e yakın sporcunun katılımı ile yapıldı
ALANYA Kaymakamlığı, Alanya Belediyesi, Türkiye Atletizm Federasyonu ve Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şubesi işbirliği ile Atatürk Anıtı önünde gerçekleşen yarışlarda yarı maratonda 72, halk koşusu 5 kilometrede 168 ve 2 kilometrede 48 sporcu mücadele etti. Yarı maratonda mücadele eden Natalia Gyurten 1 saat 27 dakika 54 saniye ile birinci, Berfin Boduc 1 saat 53 dakika 38 saniye ile ikinci ve Hande Nilay Falay 2 saat 15 dakika 50 saniye ile üçüncü oldu. Erkeklerde Hasan Turgut 1 saat 12 dakika 55 saniye ile birinci, Levent Kuva 1 saat 18 dakika ile ikinci, Yusuf Aslan 1 saat 20 dakika 9 dakika ile üçüncü oldu. Dereceye girenlere ödüllerini Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Ali Yenialp, Atatürkçü Düşünce Derneği Alanya Şube Başkanı Aydın Özbaş ve Atatürkçü Düşünce Derneği yetkilileri verdi.