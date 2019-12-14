Alanya 3- 1 Bigadiç

ALANYA Belediyespor bu hafta kendi evinde BİGADİÇ Belediye Spor ile mücadele etti. 11 puanı bulunan Akdeniz temsilcimiz rakip takım BİGADİÇ'i 3-1 mağlup etmeyi başardı. Lig'e çok iyi başlayan ancak ilk haftalarda aldığı yenilgilerle düşüş yaşayan temsilcimiz, son haftalarda üst üste aldığı galibiyetlerle çıtayı yükseltmeye başladı.Alanya Belediyespor Kulüp Başkanı Mehmet Erken, takımın son haftalarda yükselişe geçtiğini söyleyerek, oyuncu kadrosunu ve teknik heyeti kutladı.