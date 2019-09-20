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Alanya 29.’uncu Triatlona hazırlanıyor
Büyük organizasyon için Alanya seferber oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi de yarışmanın sorunsuz geçmesi için gerekli tedbirleri alıyor.
SPOR 20.09.2019, 13:51
5-6 EKİM 2019 tarihlerinde düzenlenecek ETU Avrupa Kupası Triatlon Yarışmaları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarış güzergahında yer alan sorumluluk alanı içindeki Atatürk ve Ahmet Asım Tokuş Bulvarları’nda çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürüyor. Park ve bahçeler ekipleri bulvar ve kaldırımlardaki ağaç, çiçek ve bitkilerin mevsimsel bakımlarını yaparken, parke ile kaplı olan Atatürk Bulvarı’nda bozuk olan bölümler sökülerek gerekli tamiratı yapılıyor. Yarışlarda sporcuların herhangi bir sorun yaşamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile gerekli önlem ve tedbirleri alırken, diğer görevli birimlerle de koordineli bir şekilde çalışıyor
29°
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|9
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|8
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|4
|8
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|4
|8
|6. Altay
|4
|7
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|7
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|4
|6
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|4
|6
|10. İstanbulspor
|4
|5
|11. Adanaspor
|4
|5
|12. Altınordu
|4
|4
|13. Erzurum BB
|4
|4
|14. Osmanlıspor
|4
|4
|15. Menemen Belediyespor
|4
|4
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|1
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|1
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|-5
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|O
|P
|1. Liverpool
|5
|15
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|5
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|5
|8
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|8
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|5
|8
|6. Chelsea
|5
|8
|7. Arsenal
|5
|8
|8. West Ham
|5
|8
|9. Bournemouth
|5
|7
|10. Southampton
|5
|7
|11. Everton
|5
|7
|12. Crystal Palace
|5
|7
|13. Norwich City
|5
|6
|14. Burnley
|5
|5
|15. Sheffield United
|5
|5
|16. Brighton
|5
|5
|17. Aston Villa
|5
|4
|18. Newcastle
|5
|4
|19. Wolverhampton
|5
|3
|20. Watford
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|4
|10
|2. Atletico Madrid
|4
|9
|3. Real Madrid
|4
|8
|4. Athletic Bilbao
|4
|8
|5. Barcelona
|4
|7
|6. Granada
|4
|7
|7. Real Sociedad
|4
|7
|8. Levante
|4
|6
|9. Osasuna
|4
|6
|10. Villarreal
|4
|5
|11. Deportivo Alaves
|4
|5
|12. Real Valladolid
|4
|5
|13. Valencia
|4
|4
|14. Mallorca
|4
|4
|15. Real Betis
|4
|4
|16. Celta de Vigo
|4
|4
|17. Espanyol
|4
|4
|18. Getafe
|4
|3
|19. Eibar
|4
|1
|20. Leganés
|4
|0