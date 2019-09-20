Alanya 29.’uncu Triatlona hazırlanıyor

5-6 EKİM 2019 tarihlerinde düzenlenecek ETU Avrupa Kupası Triatlon Yarışmaları için hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Antalya Büyükşehir Belediyesi, yarış güzergahında yer alan sorumluluk alanı içindeki Atatürk ve Ahmet Asım Tokuş Bulvarları’nda çalışmalarına yoğun bir şekilde sürdürüyor. Park ve bahçeler ekipleri bulvar ve kaldırımlardaki ağaç, çiçek ve bitkilerin mevsimsel bakımlarını yaparken, parke ile kaplı olan Atatürk Bulvarı’nda bozuk olan bölümler sökülerek gerekli tamiratı yapılıyor. Yarışlarda sporcuların herhangi bir sorun yaşamaması için Antalya Büyükşehir Belediyesi tüm birimleri ile gerekli önlem ve tedbirleri alırken, diğer görevli birimlerle de koordineli bir şekilde çalışıyor