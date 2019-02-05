'Aktör değil futbolcuyum'

SÜPER Lig'in 20. hafta maçında oynanan Aytemiz Alanyaspor-Galatasaray maçında uzatmalar oynanırken bir anda yerde kalan ve bu nedenle Galatasaraylı futbolcuların da, taraftarın da tepkisini alan Alanyaspor’un kalecisi Haydar Yılmaz, yaşananları anlattı. Bir önceki hafta Ankaragücü maçında koluna darbe aldığını ve ağrılarına rağmen Galatasaray’a karşı sahaya çıktığını ifade eden başarılı eldiven, "Benim aktörlükle işim olmaz. Kamera açısından bir şey belli olmuyor ve o görüntü paylaşılıyor. Ben ortamı yatıştırmak isterken Marcao koluma çok sertçe vurdu. Sinire geldi muhtemelen darbesi ve elektriklenme oldu. Ben de kendimi ister istemez yere bırakmak zorunda kaldım, bu durum maçın önüne geçiyorsa yapabileceğim bir şey yok" dedi. Deneyimli kaleci, "Ben 35 yaşındayım. Takım kaptanıyım ve Alanya’yı temsil ediyorum. Bu tarz işlere sığınacak bir karakterde değilim. Beni bilen bilir. Kaldı ki maksadım zaman geçirmek asla olamaz. Çünkü zaten baskılı oynayan taraf bizdik. Galibiyeti biz kaçırdık, neden vakit geçirmeye ihtiyacım olsun" şeklinde konuştu.