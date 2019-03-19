Akşener'i Sönmez karşıladı: 'Alanya 31 Mart akşamı İyi olacak'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ortak miting için dün Antalya’daydı. Öğle saatlerinde Ankara’dan uçakla Antalya’ya gelen Akşener’i karşılayanlar arasında, Millet İttifakı’nın Alanya Belediye Başkan Adayı olan Abdullah Sönmez de vardı. İyi Parti İlçe Başkanı Yücel Apaydın ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek’le birlikte Akşener’i karşılayan Sönmez, “Hiç merak etmeyin, 31 Mart akşamı Alanya İyi olacak” dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu ise CHP İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ile yönetim kurulu üyeleri karşıladı.

‘CUMHURBAŞKANI TOPLUMU GERİYOR’

Kepez Turgut Özal Spor Salonu yanındaki alanda düzenlenen ortak mitingde binlerce vatandaşa hitap eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Biz yeniden fabrikalar açacağız; sanayiciyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın toplumu gerdiğini iddia eden Akşener, "Çünkü birbirinizle kavga ederseniz kutuplaşacaksınız; sonuç itibariyle yanan mutfak, kaynamayan tencere, işsiz gençler, çiftçinin kullandığı mazot, narenciyenin öldürülmesi, bunlar konuşulmayacak" ifadelerini kullandı. "Esnaf sabahtan akşama kan ağlıyor" diyen Akşener, "Mazotu, ÖTV’yi onlar indirmezse biz indireceğiz. Üreten bir Türkiye vizyonları yok. Biz yeniden fabrikalar açacağız, sanayiciyi, teknolojiyi teşvik edeceğiz” ifadelerine yer verdi.

‘ÜLKENİN SORUNLARINI BİZ ÇÖZERİZ’

Akşener’in ardından kürsüye gelen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye’nin sorunları olduğunu ve o sorunların çözülmeyecek sorunlar olmadığının altını çizdi. “Kurtuluş Savaşı'nı birlikte verdiysek, ayrım yapmadıysak, doğu batı, kuzey ve güney demediysek, hep birlikte bayrağımız, vatanımız için mücadele ettiysek, şimdi demokrasi için mücadele edeceğiz” diyen Kılıçdaroğlu, “Birlikte mücadele edeceğiz, kimsenin önünde diz çökmeyeceğiz, hiç kimsenin baskısına ‘evet’ demeyeceğiz. CHP’li, İyi Parti’nin, Saadet Partisi’nin eğer belediye başkanları kazanır ve Türkiye genelinde iyi bir çıtayı yakalarsak, bütün dünya şunu söyleyecek, iktidarın bütün baskılara rağmen Türkiye’de halk demokrasiyi tercih etti, demokrasiden yana oy kullandı” ifadelerine yer verdi.

‘ÜLKE BATMIŞ UMURLARINDA DEĞİL’

Kılıçdaroğlu, “Ekonomi batmış, işsizlik yükseldi, çiftçinin, esnafın, sanayicinin durumu iyi değil diyemiyorlar. Diyemiyorlar ama herkesi suçlamaya başladılar. Yok şu terörist, yok bu terörist, yok bu bunu yaptı. Oturduğun koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu, işgal ettiğin koltuk cumhurbaşkanlığı koltuğu. Sen oradan temiz mesajlar vereceksin. İnsanların kimliğiyle, onuruyla, yaşam tarzıyla oynamayacaksın, insanların inancını siyasete alet etmeyeceksin. Dünyadan haberi yok. Sanıyor ki ‘milleti kavga ettirirsem koltukta ömür boyu oturacağım’. Bir koltukta ömür boyu oturmak diye bir gerekçe olmamalı. Hepimiz faniyiz, arkada bir hoş seda kalmalı. Bilmiyorlar, unutmuşlar. Dinden imandan bahsediyorlar ama Yunus Emre, Mevlana, Erzurumlu Emrah, Karacaoğlan, Dadaloğlu ve Yörükleri bilmiyorlar. Ne olduğunu bilmiyorlar. İnsanları kandırıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

‘İNSANLAR EVİNE EKMEK GÖTÜREMİYOR’

Sadece bir yılda işsiz kalanların sayısının 1 milyon 11 bin kişin olduğunu söyleyen Kılıçdaroğlu, "1 milyon haneye ekmek girmemesi ne demektir. Bir babanın çocuğuna harçlık verememesi demektir. 1 milyon hanede akşam evde tencerenin kaynamaması ne demektir. Annenin çocuğunu yatağa aç yatırması ne demektir. Onların bundan haberi yok, bunu bilmiyor, onlar sarayda oturuyorlar, keyfi yerinde. Bütün hazineyi damada teslim etmiş. Ne diyor damat? 'Seçimden sonra 2.5 milyon kişiye istihdam sağlayacağız' diyor. Beyefendi, sen uzayda mı yaşıyorsun, sağlayacaksan şimdi sağla, millet zaten perişan” ifadelerine yer verdi.

‘KİMSENİN EKMEĞİYLE OYNAMAYACAĞIZ’

Millet İttifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Muhittin Böcek ise Antalya’ya gönül veren herkesle bir olmaya devam edeceklerini ve dertlerin ortak olduğunu söyledi. Amaçlarının Antalya’nın refah seviyesini yükseltmek olduğunu dile getiren Böcek, “Bütün sorunları ve dertleri çözmeye geliyoruz. Yerelden kalkınacağız. Mutfaktaki yangın sönecek. Biz varken kimse yatağına aç girmeyecek. Antalya’yı beraber yönetecek ve kalkındıracağız. İşçi kardeşlerimin hiçbiri siyasi görüşünden dolayı işten çıkarılmayacak. Telaşa kapıldılar ‘Böcek gelirse sosyal yardım kesilir’ diyorlar. Bizim projelerimiz ranta değil halka yöneliktir. 31 Mart gecesi Antalya’da herkes kazanacak. Ben sen yok biz varız, biz birlikte yaparız” diye konuştu. Konuşmaların ardından Kılıçdaroğlu ve Akşener, Millet İttifakı'nın Antalya Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarıyla kalabalığı selamladı, karanfil dağıttı.

