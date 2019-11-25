Akrepler PTT'yi yendi

ANTALYASPOR kadın voleybol takımı, Ankara'da PTT'yi deplasmanda 3-0 yendi. Maçın başından itibaren mücadeleci oyunu ile rakibine fırsat vermeyen Antalyaspor, ilk seti 25-18, 2. seti 26-24 ve 3. ise seti 25-21'lik skorlarla kazandı. Maçtan 3-0 gibi net bir skorla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade eden başantrenör Gökhan Egeli, "Maçın her anını sayı sayı oynayıp konsantrasyonumuzu hiç bozmadan galibiyete ulaştık. Daha önce söylediğim gibi; savaşan ve kazanmaktan vazgeçmeyen bir takım oluşturmak en büyük hedefimiz. Bütün rakiplerimiz birbirini yenecek güçte ve voleybol açısından çok keyifli, başa baş maçlar oynanıyor" dedi.