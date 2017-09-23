A.Konyaspor 3 hafta sonra galip gelerek puan aldı

MAÇIN oynandığı Konya Büyükşehir Belediye Stadı’ndan maç sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Mustafa Reşit Akçay, son derece önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Akçay, "Camiamız, bizim ve oyuncularımız için son derece önemli bir müsabaka oynadık. İki farklı devre ve bölüm olarak değerlendirilebilir. İlk yarı baskının sinir sistemimiz üzerinde oluşturduğu baskı nedeniyle davranışlarımızın büyük bölümü ligin seviyesinin altına oldu ama yine de buna rağmen ikinci yarı bu durumu düzelttik. Topun bizde kalmasıyla ilgili süreci biraz artırdık. Bu da bizim oyuna hakimiyetimizi yükseltti. Ve camia için bizim için çok önemli bir galibiyeti elde ettik. Oyuncularımızı kutluyoruz çünkü çok zor. Meslekleri olmasına rağmen insanız hepimizin duygusu var. Galibiyet bu nedenle çok iyi oldu. Hayırlı uğurlu olsun” dedi.



Okan Buruk: "Hücumsal anlamda hamleler yaptık"

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk ise basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarı hamleler yapmalarına rağmen oyunu çeviremediklerini söyledi. Okan Buruk, “Zorlu bir maç oldu. Maçtan önce biliyorduk, özellikle maçın başında rakibin bizim kalemize daha çok geleceğini ve istekli olacağını, daha baskılı oynayacağını düşündük ama tam tersi oldu. İlk yarı 4-5 pozisyona girdik rakibimize pozisyon vermedik. Bir tane yan toptan çokta uzaktan gelen, kalemize de yaklaşmayan bir atak organizasyon gol yedik, 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı oyunu çevirmek için hamleler yaptık. İkinci yarı Konyaspor takımı daha derli topluydu biraz daha geriye çekildi. Hücumsal anlamda hamleler yaptık, oyuna giren oyuncularımızdan çok fazla verim alamadık. Konyaspor’un oyuna giren oyuncuları daha istekliydi. 1-0’ı korumak için daha isteklilerdi. 2. golü gördükten sonra çok kazanabileceğimize inanmayan bir oyuncu grubu sahada oluştu. Bu tabii ki, üzücü ama ben oyuncularımın özellikle ilk yarı isteklerinden ve oynadıkları oyundan dolayı tebrik ediyorum. Zorlu bir deplasman ve zorlu bir maçtı. Buraya kazanmak için gelmiştik ama kaybettiğimiz için üzgünüz.”