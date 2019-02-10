AKK kupaya doymuyor

İLK olarak Gamze Temel ile EMF Avrupa Şampiyonluğu, akabinde Mehmet Can Gülerdağ’ın Milli Triatlet ünvanı ve Avrupa’da temsiliyle büyük bir sükse yapan Alaaddin Keykubat Koleji, yaklaşık iki hafta önce de bünyesine milli bisikletçi Buğra Yiğit’i kattı. Buğra, ayağının tozuyla geçtiğimiz hafta Mersin’de gerçekleştirilen Türkiye Şampiyonası Mersin ayağında Türkiye 2'ncisi oldu ve dün de Alanya’da Uluslarası Grand Fondo yarışında ise 1'inci oldu. AKK Koordinatörü Hüsniye K. Baysal, "O kadar mutlu ve gururluyuz ki, memleketimizi, ülkemizi, okulumuzu en iyi şekilde temsil etmenin haklı gururunu bir kez daha yaşıyoruz. Sene başında bir çok sporcu ile görüştük, hala görüşmeye devam ediyoruz ama bizim için öncelik eğitim başarısı, sportif başarı ve karakterli öğrencileri seçerek okulumuz bünyesine kazandırıyoruz. Bugün Buğra’nın mutluluğunu yaşarken bir haber de memleketimizin gururu Alanyaspor’dan geldi. Okulumuzun öğrencilerinden Hakan Erçelik önce profesyonel imzasını attı ve hemen akabinde Göztepe deplasmanında takım kadrosuna dahil oldu. Bu gurur Alanya’nın, bu gurur bizlerin... Bu çocuklar yarın en iyi yerlerde Alanyamızı ve bizleri temsil etmeye devam edecek. Sportif başarılar ile mutluyuz ama asıl bombayı ise haziran ayında öğrencilerin gireceği YKS 2019 sınavında patlatacağız ve Alanya’ya bir derece de Türkiye başarı sıralamasıyla getireceğiz” dedi.

Güncelleme Tarihi: 10 Şubat 2019, 23:03