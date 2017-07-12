Akıl hastanesinden çıktı

YAKLAŞIK iki ay önce otoyol kenarında polis tarafından durdurulan ve ruh sağlığı yasaları gereği hastaneye kaldırılan İngiliz futbolcu Lennon, strese bağlı hastalığı nedeniyle akıl hastanesine kaldırılmıştı.30 yaşındaki oyuncu sosyal medya hesabından tedavi sürecinin tamamlandığını ve hastaneden taburcu edildiğini açıkladı. Lennon yaptığı açıklamada tedavi sürecinde kendisine yaptıkları desteklerden dolayı tüm taraftarlara teşekkür etti.Lennon 11 Şubat tarihinden beri Everton forması giyemiyordu.
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