Akhisarspor'da yeniden Cihat Arslan sesleri

SPOR Toto 1. Lig'de mücadele eden Adanaspor, teknik direktör Cihat Arslan ile yollarını ayırdığını resmen açıkladı. Arslan'ın eski takımı Akhisarspor ile anlaşma sağladığı öğrenildi.

İşte Adanaspor'un yaptığı açıklama: "Teknik Direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırdık. Yönetim Kurulumuz Teknik Direktör Cihat Arslan ile bir araya gelerek bazı konularda karşılıklı fikir alış verişinde bulunuldu. Görüşme sırasında Teknik Direktör Cihat Arslan ile karşılıklı anlaşarak yolları ayırma kararı alınmıştır. Cihat Arslan'a bugüne kadarki katkılarından dolayı teşekkür eder, bundan sonraki spor hayatında başarılar dileriz."