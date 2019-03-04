Akhisarspor Alanyaspor maçının kadroları açıklandı

Süper Lig'de bu akşam saat 20.00'de başlayacak olan Akhisarspor-Alanyaspor maçının kadroları az önce açıklandı

Akhisarspor Alanyaspor maçının kadroları açıklandı
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BUNA göre; kritik mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Coulker, Tzavellas, orta alanda Ceyhun, Ozan, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Josef Sural ilk 11'i ile başlayacak. 
Ev sahibi Akhisarspor ise, Lukac, Cocalic, Barbosa, Onur, Sissoko, Josue, Bokila, Zeki, Serginho, Caner ve Kadir ilk 11'i ile sahaya çıkacak.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 19:58
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