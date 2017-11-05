Akhisarspor - Alanyaspor maçın kadroları açıklandı

BUNA göre, saat 14.00'de başlayacak olan maça temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Gassama, Welinton, Fofana, Tzavellas, orta alanda Taha, Emre Akbaba, Efecan, hücumda N'Sakala, Fernandes ve ileri uçta da Vagner Love 11'i ile başlayacak.

Ev sahibi Akhisarspor ise Lukac, Soner, Onur, Henrique, Lopes, Ömer, Sissoko, Mustafa, Larsson, Serginho ve Caner ilk 11'i ile başlayacak.