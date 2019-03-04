Akhisarspor Alanyaspor maçı | CANLI ANLATIM | 04.03.2019

KRİTİK mücadeleye temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor, kalede Haydar, savunmada Baiano, Welinton, Coulker, Tzavellas, orta alanda Ceyhun, Ozan, Villafanez, hücumda Efecan, Campos ve ileri uçta da Josef Sural ilk 11'i ile başlıyor.

Ev sahibi Akhisarspor ise, Lukac, Cocalic, Barbosa, Onur, Sissoko, Josue, Bokila, Zeki, Serginho, Caner ve Kadir ilk 11'i ile sahaya çıkıyor.

CANLI ANLATIM

19' Kullanılan köşe vuruşunda Tzavellas'ın kafa vuruşu dışarı gitti.

18' Efecan Karaca sağ kanattan ceza sahasına girdi. Ortasında savunma topu kornere gönderdi.

17' Oyun sık sık faullerle duruyor.

15' Alanyaspor savunmadan çıkmakta zorlanıyor.

14' Kullanılan köşe vuruşunda Serginho'nun kafa vuruşunda top dışarı gitti.

14' Akhisarspor'un baskısı sürüor. Ev sahibi 3. kez korner şansı yakaladı.

12' Bokila, Wellinton'un faulu sonrası sakatlık geçirdi.

10' Akhisarspor hızlı hücumunda Onur Ayık ceza sahasında topla buluştu. Şutunda Lukac topu kornere çeldi.

10' Alanyaspor, Akhisarspor'un savunmadan pasla çıkmasına izin vermiyor.

2' Sağ kanatta rakip ceza sahasının hemen dışında kaleyi çaprazdan gören bir noktadan Baiano ortasını yapıyor ancak savunma topu uzaklaştırıyor.

1' Akhisarspor, Josue ile orta yuvarlaktan serbest vuruş kullanacak.

1' Ozan Tufan – Serginho Mineiro mücadelesinde hakem, orta yuvarlakta Akhisarspor lehine faul kararı veriyor.

Karşılaşma başladı.

Güncelleme Tarihi: 04 Mart 2019, 20:24