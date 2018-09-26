Akhisar yarın geliyor

ALANYASPOR maçı hazırlıklarını dün sürdüren Ege ekibi, yeni teknik direktörü Cihat Arslan yönetiminde 2 saat süren bir antrenman yaptı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, kondisyon ağırlıklı çalışmayla devam etti. Futbolcular, idmanı taktik çalışması ve dar alanda çift kale maç ile tamamladı. Sakatlığı bulunan Serginho ile dinlendirilen Güray Vural ise antrenmanda yer almadı. Teknik direktör Cihat Arslan, antrenman öncesinde düzenlenen basın toplantısında, Akhisarspor'da geçmişte hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev aldığını anımsatarak, yeni dönemin kendisine ve kulübe hayırlı olmasını diledi. Arslan, 2 yıl önce 3-1 kaybedilen Galatasaray maçının ardından Akhisarspor'dan ayrıldığını hatırlatarak "Kader herhalde, Galatasaray maçının ardından gitmiştik, şimdi de Galatasaray maçının ardından geldik. Güzel bir duygu, burada kendimi evimde gibi hissediyorum, alışık olduğum bir yer. Onun için de zor olmuyor, sanki hiç ayrılmamış gibi hissediyorum" dedi.