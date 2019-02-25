Akhisar maçına özel uçak

Aytemiz Alanyaspor yönetimi, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda oynanacak olan Akhisarspor maçı için özel uçak organizasyonu yapacak

Akhisar maçına özel uçak
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3 Mart Pazar günü saat 15.00'de Gazipaşa-Alanya Havalimanı'ndan İzmir'e gidecek olan özel uçak, 4 Mart Pazartesi gecesi karşılaşmanın ardından İzmir'den kalkarak Gazipaşa'ya dönecek. Konaklama ise Manisa'da gerçekleşecek. Özel uçak ücreti, havalimanı transferi, maç bileti ve otel konaklaması dahil olmak üzere toplam bin TL olarak belirlendi. Akhisarspor deplasmanı organizasyonuna katılmak isteyenler, kulüp organizasyon görevlisi Alpaslan Edizer'e 0 536 980 23 08 nolu telefondan ulaşarak detaylı bilgi alıp, kayıt işlemini yaptırabilecek. 

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