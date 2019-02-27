'Akhisar maçına odaklandık'

SPOR Toto Süper Lig'in 24. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Aytemiz Alanyaspor, hazırlıklarını bugün yaptığı tek antrenman ile sürdürdü. Antrenmana topla ısınma hareketleri yaparak başlayan turuncu yeşilliler, ardından İtalyan fizyoterapist Giovanni Melchiorre eşliğinde kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştirdi. Antrenmanda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Aytemiz Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçının zorlu bir mücadele olduğunu ancak iyi bir galibiyet elde ettiklerini söyledi. Yalçın "Son oynadığımız maç gayet iyi geçti. Çok zorlu bir mücadeleydi, güçlü bir takımla oynadık ama kendi sahamızda kazanmamız gereken bir maçtı. İyi bir oyun oldu, pozitif bir mücadele oldu. Oyuncuların kendi bireysel performansı da üst düzeydeydi. Koşu mesafemiz iyiydi. Rakibin 10 kişi kalması oyunun tek taraflı olmasına sebep oldu ama bazen maçlarda bu tür şeyler olabiliyor, gayet normal. Şu anki pozisyonumuz, bulunduğumuz yer, bizim için çok olumlu" dedi.

'GİDİŞATIMIZ ÇOK İYİ'

Süper Lig'de sıkıntılı haftalara girildiğini söyleyen Sergen Yalçın, ligin en zor döneminde olduklarının altını çizdi. Yalçın, "Herkes çok sıkıntılı, herkes çok mücadele veriyor. Herkes puan kazanmak için çok çaba sarf ediyor. Biz de bunun bilincindeyiz. Çok çalışıyoruz, iyi antrenmanlar yapıyoruz. Oyuncularımız gayet konsantre. Hepsi pozisyonumuzun farkındalar. Şu an gidişatımız son derece iyi, herhangi bir sıkıntımız yok. Bir tek Junior Fernandes ile ilgili bir sıkıntımız var. Onu kullanamıyoruz, sakatlığı var. Cisse de kart cezalısı, onu da kullanamayacağız. Onun haricinde takım olarak bu haftaki müsabakaya hazırlanacağız. Uzun bir hafta, pazartesi günü maçımız. İyi hazırlanıp Akhisarspor maçına iyi konsantre olmaya çalışacağız" şeklinde konuştu.

'HEDEF İÇİN ERKEN'

Üst üste gelen galibiyetlerle puan cetvelinde üst sıralara tırmanan Alanyaspor'un sezon sonu için kendisine hedef koyup koymadığı sorulan Alanyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, ligde daha 11 hafta olduğunu ve hedef koymak için erken olduğunu belirtti. Ligde 3 hafta sonra bir ara verileceğini hatırlatan deneyimli teknik adam "Şu an hedef koymak için çok erken. Önümüzde 11 haftalık uzun bir süre var. Belki 2-3 hafta oynandıktan sonra puan cetveli bize daha farklı şeyler hissettirebilir ama şu anda 31 puanımız var. Ligin tam ortasındayız. Bu yüzden hedef koymak yerine, önümüzde oynayacağımız mücadeleyi kazanmak istiyoruz. Tek hedefimiz bu. 3 hafta sonra bir ara var, o aradaki pozisyonumuz belki bir pozisyon belirlemek için daha uygun gibi görünüyor. Şu an sadece o araya kadar oynayacağımız 3 maçı düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.



Güncelleme Tarihi: 28 Şubat 2019, 00:26