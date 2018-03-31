Akhisar biletleri satışta

TURUNCU yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve Store Mağazası Passolig gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak olup, yalnızca bilet satışı yapılacaktır.

TEK MAÇLIK GEÇİŞ KARTI

Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan veya kaybeden taraftarlarımız ise Akhisarspor karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir.

BİLET FİYATLARI

VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 15 TL, Misafir Tribünü 19,5 TL."

