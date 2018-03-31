Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Alanya - Antalya Hava Durumu - 31 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Facebook'un başı yine dertte! Şirket içi yazışmalar ortaya döküldü
Facebook'un başı yine dertte!
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun yaşam tüyosu
Canan Karatay'dan mide kaldıran uzun...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 30 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...

Akhisar biletleri satışta

Aytemiz Alanyaspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında 8 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı Akhisarspor maçının biletleri satışa sunuldu

Akhisar biletleri satışta

Aytemiz Alanyaspor'un, Spor Toto Süper Lig'in 28. hafta maçında 8 Nisan Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda oynayacağı Akhisarspor maçının biletleri satışa sunuldu

31 Mart 2018 Cumartesi 01:01
Akhisar biletleri satışta
banner404

TURUNCU yeşilli kulüpten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyaspor - Akhisarspor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve Store Mağazası Passolig gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak olup, yalnızca bilet satışı yapılacaktır.

TEK MAÇLIK GEÇİŞ KARTI
Passolig kartı olup kartı henüz eline ulaşmayan veya kaybeden taraftarlarımız ise Akhisarspor karşılaşmasına bilet satın almaları durumunda tek seferlik geçiş kartlarını Bahçeşehir Okulları Stadyumu Passolig bilet satış gişesinden teslim alabileceklerdir. 

BİLET FİYATLARI
VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 30 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 15 TL, Misafir Tribünü 19,5 TL."
 

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Anahtar Kelimeler:
TffEuroAytemiz Alanyaspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Love eski takımına karşı
Love eski takımına karşı
Alanyaspor - Beşiktaş maçı bugün
Alanyaspor - Beşiktaş maçı bugün
Orman'dan Serdal Adalı'ya ziyaret
Orman'dan Serdal Adalı'ya ziyaret

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim