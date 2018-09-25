Akhisar biletleri satışta  

AYTEMİZ Alanyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Aytemiz Alanyasporumuzun 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 7'nci haftasında 29 Eylül Cumartesi günü Akhisarspor ile saat 16.00'da Bahçeşehir Okulları Stadyumu’nda oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa sunuldu. Bilet Fiyatları: VIP Tribünü 200 TL, Maraton ve Kapalı Tribün 35 TL, Kuzey Kale Arkası ve Güney Kale Arkası 20 TL, Misafir Tribünü 26 TL. Bilet Satış Kanalları: Aytemiz Alanyasporumuz - Akhisarspor karşılaşmasına bilet satın almak isteyen taraftarlarımız, biletlerini maç gününe ve maç saatine kadar kulübümüzün bilet satış gişesi ve 27.09.2018 Perşembe gününden itibaren Store Mağazası Passolig gişesinden, www.passo.com.tr internet portalından, N’Kolay satış noktaları ve 0850 724 33 44 numaralı çağrı merkezinden, maç günü Bahçeşehir Okulları Stadyumu'ndaki Passolig bilet satış gişelerinden satın alabilirler. Maç günü kulüp bilet satış gişesinde passolig kartı basımı yapılmayacak olup, yalnızca bilet satışı yapılacaktır."