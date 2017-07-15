Akhisar Belediyespor, Kayserispor'u 1-0 yendi

YENİ sezon hazırlıklarına Erzurum'da devam eden iki ekip, Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen turnuva kapsamında Kazım Karabekir Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Akhisar Belediyespor, ilk yarısı golsüz berabere sonuçlanan karşılaşmanın ikinci devresinde daha atak bir futbol ortaya koydu.
Karşılaşmanın 56. dakikasında Alper Uludağ'ın sol çaprazdan verdiği pasla ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Eray Ataseven, takımını 1-0 öne geçiren golü attı.
İlerleyen dakikalarda Kayserispor, Umut Bulut ve Ömer Kandemir ile bulduğu iki pozisyonda Akhisar Belediyespor kalecisi Lukac'ı geçmeyi başaramadı.
Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 1-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
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