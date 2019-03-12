SPOR Toto Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak. Süper Lig'in iki Akdeniz ekibi Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. Daha önce 17 Mart Pazar saat 16.00 olarak açıklanan maçın tarih ve saati, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Antalya mitinginden dolayı bir gün önceye, 16 Mart Cumartesi gününe alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçın tarih ve saati 16 Mart Cumartesi saat 19.00 olarak güncellendi.Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 12:08
Akdeniz derbisine miting ayarı! İşte dev maçın tarihi
TFF tarafından daha önce 17 Mart Pazar günü saat 16.00'da oynanacağı açıklanan Antalyaspor-Alanyaspor maçı, Cumhurbaşkan Recep Tayyip Erdoğan'ın aynı gün Antalya'da yapacağı miting dolayısıyla 16 Mart Cumartesi gününe alındı. Mücadelenin başlama saati ise 19.00 olarak belirlendi