Akdeniz derbisine miting ayarı! İşte dev maçın tarihi

SPOR Toto Süper Lig'in 25. haftası dev bir maça sahne olacak. Süper Lig'in iki Akdeniz ekibi Antalyaspor ve Aytemiz Alanyaspor, Akdeniz derbisinde kozlarını paylaşacak. Daha önce 17 Mart Pazar saat 16.00 olarak açıklanan maçın tarih ve saati, aynı gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı Antalya mitinginden dolayı bir gün önceye, 16 Mart Cumartesi gününe alındı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından maçın tarih ve saati 16 Mart Cumartesi saat 19.00 olarak güncellendi.

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2019, 12:08